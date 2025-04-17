Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля. Это произошло впервые с 18 марта, о чем свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:33 по московскому времени 17 апреля курс американской валюты снизился на 1,23 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. Таким образом, он оценивался в 80,97 рубля.

По мнению аналитиков, в апреле доллар может упасть ниже 80 рублей. Специалисты аргументировали это малым спросом на валюту со стороны импортеров.

Кроме того, на рост рубля повлияло сохранение высоких реальных ставок в экономике, сделавших российскую валюту привлекательной для возврата капитала, уточнили аналитики.