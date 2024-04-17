Reuters: Украина не получит все деньги сразу, если Запад конфискует активы РФ

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В случае конфискации странами Запада замороженных активов РФ, Украина не получит все деньги сразу. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Минфина США сообщает Reuters.

Источник агентства сообщил, что на данный момент рассматриваются все варианты действий с замороженными активами РФ, однако самым перспективным считается использование процентов по замороженным российским активам в качестве залога по кредитам или облигациям, которые выпустят для оказания помощи Киеву.

По данным чиновника, окончательное решение будут принимать лидеры стран G7.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне рассматривают различные способы использования заблокированных российских активов и просчитывают варианты возможного ответа. По ее словам, Украине в конфликте с Россией требуется постоянный поток помощи, поэтому США ищут возможность извлечь из российских суверенных активов "экономическую выгоду и поток ресурсов".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными рассуждения Евросоюза о доходах от замороженных активов РФ. Он подчеркнул, что они принадлежат держателям активов.