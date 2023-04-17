В Госдуме предложили ограничить хранение гражданами наличных средств

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, предусматривающий ограничение хранения гражданами наличных денег на сумму свыше 1 миллиона рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Свою инициативу парламентарий объясняет тем, что большие суммы наличных средств чаще всего являются результатом деятельности в полулегальном или вовсе нелегальном секторах экономики. В связи с этим он считает, что оборот наличных должен контролироваться особым образом.

В качестве варианта решения проблемы он предлагает обязать уведомлять налоговый орган, если у лица есть наличные на сумму от 1 миллиона рублей, а также указывать источник их происхождения. В противном случае к нарушителю должно применяться наказание в виде конфискации средств и штрафа в двукратном размере суммы незаконно хранимых средств. На подачу уведомления, по замыслу депутата, будет отводиться неделя.

По мнению Вассермана, такой подход позволит бороться с коррупцией в стране, а также позволит пресечь финансирование экстремистской деятельности.

Ранее экономист Владислав Гинько посоветовал россиянам не запасаться наличными деньгами. По его словам, это неудобно, небезопасно и не приносит дохода. Кроме того, он указал на тот факт, что деньги в наличной форме тратятся быстрее, чем если они лежат на счету в банке.



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