Банковские карты с истекшим сроком действия разрешат использовать до 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать вплоть до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля", – заявила Набиуллина на онлайн пресс-конференции в пятницу, 17 апреля.

Глава ЦБ также озвучила дополнительные меры поддержки экономики и банковского сектора. Одно из таких решений – снижение ставки взносов банков РФ в Фонд страхования вкладов.

"Одна из мер касается самих банков. Чтобы облегчить им привлечение фондирования, базовая вставка взноса в системе страхования вкладов будет снижена с 0,15 до 0,1 процента до конца 2020 года", – объяснила Набиуллина.

Ранее в апреле глава ЦБ РФ предупредила о том, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной. Набиуллина отметила, что ситуация активно развивается в худшую сторону, однако необходимости в интервенциях на валютном рынке пока нет.

