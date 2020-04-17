Россия и Саудовская Аравия провели переговоры на тему ОПЕК+

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Россия и Саудовская Аравия придерживаются твердой позиции по выполнению условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщили в Минэнерго РФ.
Эту тему затронули в телефонном разговоре затронули министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд и глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.
"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", – говорится в сообщении.
В том числе, стороны выразили уверенность в том, что и другие производители добросовестно выполнят взятые на себя в рамках договоренностей обязательства.
В ведомстве подчеркнули, что Россия и Саудовская Аравия провели большую совместную работу, направленную на достижение исторического согласия со странами-членами ОПЕК+ и другими производителями по поводу стабилизации нефтяного рынка.
Участники ОПЕК+ 12 апреля окончательно договорились о заключении новой сделки. По ее условиям, сокращение добычи нефти в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее данный объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение подразумевает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.
Отмечалось, что Владимир Путин положительно охарактеризовал достигнутое соглашение странами ОПЕК+.
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