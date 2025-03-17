СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами в 10:55 по московскому времени из-за технического сбоя, сообщается на сайте торговой площадки.

Причины неполадок выясняются. О времени возобновления торгов сообщат дополнительно.

Прошлый технический сбой в работе средств, которые осуществляют торги, произошел на площадке 24 февраля. В этот же день, спустя 2,5 часа, торги были возобновлены.

Кроме того, 1 марта Мосбиржа запустила в экспериментальном режиме торги в выходные дни. На первом этапе допустят наиболее ликвидные акции.