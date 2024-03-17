Транспортный коридор "Север – Юг" между РФ и Индией будет недосягаем для санкций – СМИ

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Запад не сможет ввести санкции против международного транспортного коридора "Север – Юг", который свяжет Россию и Индию. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным СМИ, "основной опорой" экономики РФ в течение долгих лет была торговля с европейскими государствами. После введения ограничений Москва решила расширить свои связи с другими странами, в том числе Китаем и Индией.

Журналисты указали, что Россия намерена реализовать проект по возведению "южного маршрута", частью которого будет железная дорога. Именно она свяжет Иран и Азербайджан с российской нефтью, пишет газета.

"Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит легкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбаи", – следует из статьи.

Кроме того, продолжили в материале, новая дорога будет создана для наращивания экспорта российских товаров, а также для появления дополнительных путей для торговли между Москвой и Пекином. Со слов представителей СМИ, протяженность непрерывной железнодорожной магистрали составит почти 7 тысяч километров.

Ранее в прессе писали, что некоторые союзники Вашингтона назвали вторичные санкции Штатов в отношении стран, связанных с РФ, превышением полномочий со стороны США. Журналисты указали, что такие ограничения дают американской стороне право наказывать фирмы за ведение бизнеса с попавшими в черный список российскими компаниями.

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