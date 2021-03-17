В Дании назвали сроки начала прокладки новой нитки "Северного потока – 2"

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Работы по укладке второй нитки газопровода "Северный поток – 2" на территории Дании начнутся уже в конце марта 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Такой срок обозначен в графике компании Nord Stream 2 AG. Там также указано, что в середине месяца начнутся работы подготовительного этапа.

"Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала", – говорится в документе.

Ранее СМИ узнали о стратегии Германии по запуску "Северного потока – 2". Германия хочет выиграть время в разногласиях с США, чтобы добиться завершения проекта. Аналитики отмечают, что газопровод готов уже на 95% и его строительство может завершиться к началу сентября.