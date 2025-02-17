Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об устранении двойного налогообложения, касающегося налогов на доходы и капитал. Кроме того, договор подразумевает предотвращение уклонения от налогообложения, сообщается на сайте министерства финансов России.

В понедельник, 17 февраля, в Абу-Даби министр финансов РФ Антон Силуанов и государственный министр финансов ОАЭ Мухаммед бен Хади Аль-Хусэйни провели первое заседание Российско-Эмиратского финансового диалога. Как отметил глава российского Минфина, взгляды двух стран по актуальным вопросам финансовой повестки совпадают. Это касается совершенствования бюджетного процесса и его цифровизации и подходов к государственно-частному партнерству, отметил Силуанов.

В ходе встречи стороны обменялись опытом внедрения технологий на основе искусственного интеллекта в бюджетные процессы, а также обсудили современные тенденции развития международного налогового сотрудничества. Мухаммед бен Хади Аль-Хусэйни подчеркнул, что партнерство России и ОАЭ представляет модель устойчивого экономического сотрудничества. Кроме того, он выразил готовность продолжить координацию работы на различных площадках, например БРИКС.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян передал слова приветствия Владимиру Путину, выразив надежду на процветание России и ее народа в дальнейшем. Зампред российского правительства Денис Мантуров, который встретился с Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в ОАЭ, передал от лица лидера РФ приветствие и наилучшие пожелания президенту ближневосточной страны.

До этого Владимир Путин подписал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве после переговоров в Кремле. Президент России назвал подписанный с иранским коллегой документ прорывным.