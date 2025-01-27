Владимир Путин и президент Бразилии обсудили США и конфликт на Украине

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Стороны обсудили украинский конфликт и новую администрацию США, сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны. Во время него президенты в том числе коснулись дальнейшего развития стратегического сотрудничества Москвы и Бразилии в сферах политики, экономики и торговли. Были намечены контакты на различных уровнях.

Кроме того, в связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии был подтвержден обоюдный настрой на тесную координацию по повестке дня деятельности объединения.

Ранее Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта после заключения соглашения между Израилем и движением ХАМАС. Также президенты подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений.