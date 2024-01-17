В Минэкономразвития РФ заявили о возможности обогнать японскую экономику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экономика России в течение 3–4 лет может обогнать японскую в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательской способности (ППС). Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

С его слов, разрыв между странами является небольшим, но если разница в темпах роста сохранится, то в среднесрочном периоде Россия может обогнать Японию.

Также о конкуренции стран подобным образом рассказывал помощник президента РФ Максим Орешкин. Он указал, что РФ "дышит в спину Японии в гонке за четвертое место". На данный момент в рейтинге стран из размера ВВП по ППС первое место занял Китай, далее следуют Америка, Индия, Япония и Россия.

Он добавил, что у РФ есть выгодные позиции по платформатизации отраслей и собственные компетенции, указав на то, что "Яндекс" на рынке такси обошел Google. Кроме того, Орешкин отметил изменение традиционных отраслей экономики за счет технологий в ближайшие десятилетия. Помощник президента утверждал, что платформатизация отдельных рынков – это то, что в будущем будет наблюдаться во всей экономике.

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