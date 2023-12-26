Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Фото: 123RF/valery_potapova

Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт".

Он также отметил, что экономики глобального Севера – США, Япония и ЕС – понемногу теряют свою роль в мире и значимость.

"Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", – сказал помощник президента РФ.

Орешкин также подчеркнул, что сейчас в мировых рейтингах серьезно поднялись экономики Азии – Индия заняла третье место, а Индонезия – седьмое, и претендует на позицию Германии, расположившейся на шестом месте.

Кроме того, он заявил, что Россия обладает выгодными позициями по платформизации отраслей. По его словам, Яндекс обошел Google на рынке такси, что показывает, что у страны есть собственные компетенции.

Орешкин считает, что за счет технологий в ближайшие десятилетия будут меняться все традиционные отрасли экономики. По его мнению, платформизация отдельных рынков – это то, что мы будем шаг за шагом наблюдать во всей экономике.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВВП России к концу текущего года вырастет на 3,5%. Запас прочности российской экономики, по словам президента, достаточный, чтобы страна могла чувствовать себя уверенно и развиваться. Будущим России он назвал финансово-экономический и технологический суверенитет.



Путин: реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 8%