Темпы роста ВВП Китая превысили целевой показатель в 2023 году, достигнув 5,2%

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Темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигли 5,2%, что оказалось выше официального целевого показателя. Об этом сообщается на сайте Государственного статистического управления КНР.

Согласно докладу ведомства, за прошлый год ВВП Китая составил чуть более 126 триллионов юаней (около 17,7 миллиона долларов). В аграрном секторе темпы роста достигли 4,1%, в промышленности – 4,7%, в сфере услуг – 5,8%.

Номинальный располагаемый доход на душу населения в Китае за 2023 год увеличился в годовом исчислении на 6,3% и составил 39,2 тысячи юаней (около 5,5 тысячи долларов). С учетом ценового фактора динамика составила 6,1%. При этом доход жителей сельской местности в стране за год вырос на 7,7%, горожан – на 5,1%.

Также в Госстате сообщили, что численность населения КНР в прошлом году сократилась на 2,08 миллиона человек. Так, за год власти зарегистрировали в стране около 9 миллионов новорожденных, умерли чуть более 11 миллионов человек.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в декабре 2023 года замедлилась до 7,42% против 7,48% в ноябре. По данным ведомства, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,73%.

До этого Владимир Путин допустил, что рост экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5% и больше 4%.



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