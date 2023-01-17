Минсельхоз сообщил о достаточном количестве сырья для производства йогуртов в РФ

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Минсельхоз РФ контролирует ситуацию с производством модифицированных крахмалов для молочной промышленности, компании обеспечены необходимым количеством сырья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вопрос производства модифицированных крахмалов для молочной промышленности находится на контроле в министерстве", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также указали на постоянный контакт ведомства с производителями молочной продукции, которые, в свою очередь, подтвердили стабильную работу.

Старший вице-президент ООО "Виола" Наталия Добрынина уточнила, что до 2022 года компания использовала для продукции ингредиент из Европы, однако сейчас при производстве задействуется российский кукурузный крахмал, который соответствует требованиям предприятия.

Председатель Совета директоров АПХ "Залесье" Андрей Романов сообщил, что компания обеспечена крахмалом на год вперед, при этом продолжает поиски поставщиков в РФ и дружественных ей странах.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил о риске нехватки в РФ модифицированных крахмалов для загустения йогуртов. В материале уточнялось, что российское производство не в силах восполнить недостаток сырья, которое ранее поставлялось из Европы. Замена крахмала на сухое молоко может повысить стоимость молочной продукции в РФ, сообщалось в статье.



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