Производители йогуртов в РФ заявили о риске нехватки загустителей для продукции – СМИ

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Российские производители йогуртов заявили, что в стране существует риск нехватки модифицированных крахмалов, которые специалисты используют как загуститель для продукции. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой источники.

По данным издания, из-за санкций, введенных в связи с военными действиями на Украине, в страну не поставляют ингредиенты из европейских государств. Отечественное производство в этой области восполнить недостаток не может, так как не хватает необходимого сырья.

Источник издания в сфере производителей молочных продуктов заявил, что в РФ может случиться дефицит именно кукурузных крахмалов. Этот продукт добавляют в пудинги и йогурты. Заменить его предложили на сухое молоко, однако это может значительно повлиять на стоимость товаров.

По словам руководителя ассоциации "Союзкрахмал" Олега Радина, в 2021 году в РФ завезли порядка 71 тысячи тонн пищевых модифицированных крахмалов. Из них выпустили около 9 тысяч. В государстве подобные ингредиенты производят два завода с мощностью в 50 тысяч тонн в год. Эксперт утверждает, что из-за недостатка сырья площадки сложно загрузить до конца.

"Пищевые модификации крахмала выпускаются из особых восковидных сортов кукурузы, которая должна выращиваться на отдельных полях, а для модификации также нужен уксусный альдегид, выпускаемый ограниченно одним госпредприятием", – поделился Радин.

Ранее в аналитической компании NielsenIQ заявили, что уход брендов Coca-Cola и Pepsi с рынка РФ стал причиной сокращения сегмента несладких газированных напитков до 8,5%. До этого подобные напитки показывали устойчивый рост.

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