Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:21

Эксперт объяснил, почему растет интерес к российским продуктам в Европе

экономика общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Российском экспертном центре заявили, что в Европе растет интерес к экологически чистым продуктам, произведенным в России. Эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik объяснил интерес европейских потребителей к российской сельскохозяйственной продукции.

Одной из главных причин повышения спроса на российские продукты он назвал минимальное использование в производстве химических удобрений, пестицидов и других химических средств, повышающих урожайность.

По его мнению, сейчас большинство потребителей стараются вести здоровый образ жизни, поэтому интерес растет именно к экологически чистой продукции как сельского хозяйства, так и животноводства.

"Конечно, в определенной мере Россия применяет стимулирующие методы, но не переходит черту. А самое главное, что в России не применяются генномодифицированные продукты, от этого существует достаточно серьезная гарантия", – подчеркнул Беляев.

Он также отметил, что антироссийские санкции не должны оказать сильного воздействия на европейский интерес к экологически чистым продуктам из России.

"Когда есть интерес бизнеса, то санкции отходят на второй план, и всегда находятся способы торговую сделку осуществить. Тем более что в условиях санкций есть исключительный момент, на который можно опереться, закрыть глаза на санкции и спокойно работать", – добавил эксперт.

Ранее стало известно, что министерство сельского хозяйства США ожидает урожай подсолнечника в России. Предполагается, что он составит около 15,3 миллиона тонн.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика