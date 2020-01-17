Эксперт объяснил, почему растет интерес к российским продуктам в Европе

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В Российском экспертном центре заявили, что в Европе растет интерес к экологически чистым продуктам, произведенным в России. Эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik объяснил интерес европейских потребителей к российской сельскохозяйственной продукции.

Одной из главных причин повышения спроса на российские продукты он назвал минимальное использование в производстве химических удобрений, пестицидов и других химических средств, повышающих урожайность.

По его мнению, сейчас большинство потребителей стараются вести здоровый образ жизни, поэтому интерес растет именно к экологически чистой продукции как сельского хозяйства, так и животноводства.

"Конечно, в определенной мере Россия применяет стимулирующие методы, но не переходит черту. А самое главное, что в России не применяются генномодифицированные продукты, от этого существует достаточно серьезная гарантия", – подчеркнул Беляев.

Он также отметил, что антироссийские санкции не должны оказать сильного воздействия на европейский интерес к экологически чистым продуктам из России.

"Когда есть интерес бизнеса, то санкции отходят на второй план, и всегда находятся способы торговую сделку осуществить. Тем более что в условиях санкций есть исключительный момент, на который можно опереться, закрыть глаза на санкции и спокойно работать", – добавил эксперт.

Ранее стало известно, что министерство сельского хозяйства США ожидает урожай подсолнечника в России. Предполагается, что он составит около 15,3 миллиона тонн.