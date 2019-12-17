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Политика

16:57

Россия расширила перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров

политика

Фото: depositphotos/mariakarabella

Правительство РФ расширило перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в список запрещенных товаров вошли кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, а также медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, грелки и подкладные судна, жгуты и медицинские пробки. Кроме того, правительство запретило импорт на Украину макулатуры и других бумажных отходов.

15 мая этого года правительство Украины расширило список товаров из России, запрещенных к ввозу. В нем оказались минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства.

Позже Минэкономразвития Украины сообщило, что Киев вводит с 1 августа специальные пошлины на все группы товаров из России. В правительстве страны рассчитывают, что во втором полугодии дополнительные поступления в госбюджет от этих пошлин составят как минимум 3,7 миллиарда гривен (141,2 миллиона долларов).

Россия приняла ответные меры. Так, РФ запрещает импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

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