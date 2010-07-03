В Кремле оценили санкции Киева против России

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение властей Украины по поводу введения с 1 августа ограничений на поставки ряда товаров из России.

"Здесь нужно вспомнить, что предыдущие решения российской стороны были спровоцированы именно украинскими властями", – сообщил он в ответ на вопрос о возможных ответных шагах со стороны России, передает ТАСС.

Ранее Минэкономразвития Украины сообщило, что Киев вводит с 1 августа специальные пошлины на все группы товаров из России. В правительстве страны рассчитывают, что во втором полугодии дополнительные поступления в госбюджет от этих пошлин составят как минимум 3,7 млрд гривен (141,2 миллиона долларов).

15 мая правительство Украины расширило список товаров из России, запрещенных к ввозу. В нем оказались минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства.