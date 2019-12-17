Правительство Украины анонсировало новые санкции против России

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На Украине инициировали введение санкций против организаций, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом говорится в постановлении украинского кабмина, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, ограничительные меры предлагается ввести сроком на три года.

Отмечается, что после того, как решение СНБО о применении санкций вступит в силу, министерство иностранных дел должно уведомить об этом компетентные органы Европейского союза, США и других стран для того, чтобы они обсудили введение аналогичных мер.

Ранее журналистам "Звезды" после визита в Киев запретили въезд на Украину. Сообщалось, что телеканал находится под санкциями, введенными Советом национальной безопасности Украины.