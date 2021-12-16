Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг исторически низкого уровня

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Фото: Depositphotos/Hackman
В Германии уровень заполненности газохранилищ достиг 59%, сообщил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке газете Handelsblatt.
По его словам, это исторически низкий уровень.
"Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов", – подчеркнул Блешке.
Он отметил, что ситуация может повториться в феврале.
Ранее компания "Газпром" предоставила статистику с 1 января по 15 декабря 2021 года. Согласно документу, страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища.
В компании отмечают, что объем голубого топлива в хранилищах оказался на 19,9 миллиарда кубометров (24,5%) меньше, чем в прошлом году в это же время. Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять европейских газохранилищ.
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