Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг исторически низкого уровня

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В Германии уровень заполненности газохранилищ достиг 59%, сообщил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке газете Handelsblatt.

По его словам, это исторически низкий уровень.

"Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов", – подчеркнул Блешке.

Он отметил, что ситуация может повториться в феврале.

Ранее компания "Газпром" предоставила статистику с 1 января по 15 декабря 2021 года. Согласно документу, страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища.

В компании отмечают, что объем голубого топлива в хранилищах оказался на 19,9 миллиарда кубометров (24,5%) меньше, чем в прошлом году в это же время. Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять европейских газохранилищ.

