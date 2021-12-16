The Guardian упрекнула "Газпром" в действиях против понижения рыночной цены на газ

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"Газпром" стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам. Это позволит компании не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной стоимости, сообщает The Guardian.
Руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас рассказал, что если "Газпром" увеличит объемы экспорта топлива на 20%, то это обрушит цены на газ в Западной Европе вдвое.
По мнению эксперта, действия российской компании могут подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии. Это позволит защититься от таких скачков цен в будущем.
"Газпром" всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. "Газпром" оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу", – подчеркнул Торрес Диас.
В издании также добавили, что РФ повела себя агрессивно по отношению к Украине и Молдавии.
Ранее в "Газпроме" заявили, что страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища. В компании отметили, что объем голубого топлива в хранилищах оказался на 19,9 миллиарда кубометров (24,5%) меньше, чем в прошлом году в это же время. Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять европейских газохранилищ.
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