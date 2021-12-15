Аналитик оценил ситуацию с газом в хранилищах Европы

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Компании по возможности используют газ, закупленный ранее по более низким ценам, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, при отборе большого количества газа из хранилищ его будет мало к концу отопительного сезона. Тогда придется значительно сокращать его потребление, в том числе путем отключения промышленных предприятий.

"Разумеется, это способствует росту цен. И, кстати, текущие цены, которые мы наблюдаем в Европе, – высокие. Одна из причин этого роста цен – то, что идет быстрый отбор газа из хранилищ", – сказал Митрахович RT.

Ранее сообщалось, что страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища. Это следует из статистики "Газпрома" за период с 1 января по 15 декабря текущего года.

В компании отмечают, что по состоянию на 13 декабря объем голубого топлива в хранилищах оказался на 19,9 миллиарда кубометров (24,5%) меньше, чем в прошлом году в это же время. Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять европейских газохранилищ.

