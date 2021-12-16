Названы лидеры по зарплатам среди крупнейших компаний России

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РБК составил список российских компаний из реального сектора экономики, чьи средние зарплаты в 2020 году стали самыми высокими.

В исследование агентства "Национальные кредитные рейтинги", которое входит в холдинг РБК, вошли предприятия из первой сотни рейтинга "РБК-500" без учета банков и страховых компаний. В рэнкинге фигурирует 21 российская "дочка" зарубежных компаний без присвоения места.

В первую тройку компаний с самой высокой средней зарплатой вошли группы НОВАТЭК, "Совкомфлот" и "Полюс". Работники НОВАТЭКа в среднем получают 261,3 тысячи рублей. В "Совкомфлоте" средняя зарплата – 254 тысячи рублей, а в "Полюсе" – 240 тысяч.

В первую десятку также попали компании из сектора информационных технологий – "Яндекс" и OCS.

Отмечается, что показатели лидеров этого списка превысили примерно в пять раз среднемесячную начисленную зарплату в 2020 году, которая составила 51,3 тысячи рублей.

Самые низкие средние зарплаты получают сотрудники Агрохолдинга "Степь" (АФК "Система"), сети гипермаректов "Монетка" и "Почты России".

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