Россия снизила вложения в американские гособлигации

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В октябре Россия продолжила снижать вложения в американские государственные ценные бумаги, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минфина США.

Стоимость проданных Москвой облигаций составила 198 миллионов долларов, портфель сократился до 3,72 миллиарда долларов. Большинство из них приходятся на краткосрочные бонды, это 3,17 миллиарда долларов.

Вложения сокращаются на протяжении нескольких месяцев. К примеру, в августе РФ владела американскими государственными ценными бумагами на сумму 4,004 миллиарда долларов.

Отмечается, что Россия не вошла в число крупнейших держателей американского долга. Вложения стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения антироссийских санкций. Первое место по облигациям казначейства США занимает Япония, за ней следуют Великобритания, Ирландия и Люксембург.

С момента введения американских санкций вложения России в госдолг Штатов сильно колебались: в январе 2014 года они составляли около 132 миллиардов долларов, к концу 2018 года РФ не вошла в топ-30 среди держателей американских облигаций.

Огромный государственный долг США – один из главных аргументов критиков американской экономики. Эксперты оценивают задолженность государств не в абсолютных цифрах, а в привязке к ВВП.

Ранее сообщалось, что потенциальный дефолт, который может произойти в США, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом заявил президент США Джо Байден. По его словам, дефолт может произойти, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга.

