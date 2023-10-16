Япония потребовала от России отменить запрет на импорт рыбной продукции

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия должна снять ограничение на ввоз морепродуктов из Японии. Об этом заявил директор департамента японского МИД по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава, передает РИА Новости.

"Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии", – отметил он.

Он добавил, что решение о запрете импорта рыбной продукции в РФ является "прискорбным".

До этого агентство Киодо заявило, что министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии выступило против решения России об ограничении импорта, назвав его "несправедливым".

Ранее Россельхознадзор ввел временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Ограничение начнет действовать с 16 октября в качестве меры предосторожности. Отмечается, что таким образом Россельхознадзор присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

В 2023 году с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тысячи тонн очищенной от радиоактивных веществ воды. 24 августа Япония приступила к первому сбросу воды.

Данное решение вызвало резкую критику со стороны ряда стран, прежде всего Китая. C 24 августа КНР полностью прекратила импорт морепродуктов из Японии, а в китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов.

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Японии