ЦБ РФ продлил ограничения на раскрытие информации банками

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк решил продлить ограничения на раскрытие банками информации на общедоступных ресурсах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Запрет продлили на один квартал – до 1 января 2023 года. Сохраняется также ограничение на раскрытие банками бухгалтерской отчетности и ее отдельных элементов.
При этом раскрытие кредитными организациями информации можно будет ввести со следующего года.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки Банка России близок к завершению, при этом регулятор считает, что в текущих условиях целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки. По ее словам, прогноз инфляции на 2023 год превышает целевой уровень, поэтому регулятор оценивает диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной.
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