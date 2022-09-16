ЦБ РФ продлил ограничения на раскрытие информации банками

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Центробанк решил продлить ограничения на раскрытие банками информации на общедоступных ресурсах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Запрет продлили на один квартал – до 1 января 2023 года. Сохраняется также ограничение на раскрытие банками бухгалтерской отчетности и ее отдельных элементов.

При этом раскрытие кредитными организациями информации можно будет ввести со следующего года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки Банка России близок к завершению, при этом регулятор считает, что в текущих условиях целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки. По ее словам, прогноз инфляции на 2023 год превышает целевой уровень, поэтому регулятор оценивает диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной.

