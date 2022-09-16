В Банке России поддерживают введение бюджетного правила

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Центробанк поддерживает введение в России бюджетного правила, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы надеемся, что будет больше ясности касательно бюджетного правила. Мы поддерживаем его введение с точки зрения создания условий для макроэкономической стабильности", – цитирует ее ТАСС.

По словам председателя Банка России, возможность возобновления покупок иностранной валюты должна предусматриваться бюджетным правилом, параметры которого в настоящее время находятся на обсуждении.

Банк России 16 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, в настоящее время в России сохраняются низкие темпы прироста потребительских цен, что способствует замедлению годовой инфляции. Также такая динамика связана со сдержанным потребительским спросом и совокупностью разовых факторов. Кроме того, аналитики фиксируют лучшие показатели предпринимательской активности, чем предполагалось в июле.

