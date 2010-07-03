В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперимент по маркировке велосипедов проведут в России. Согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, он продлится с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Маркировать будут двухколесные, трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем. Участие в эксперименте будет добровольным. Провести эксперимент поручено Минпромторгу, Минцифре, ФСБ, ФНС и ФТС. Оператором информационной системы для проведения эксперимента стало ООО "Оператор-ЦРПТ", которое будет работать на безвозмездной основе.
Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, обуви, шин и пневматических покрышек, духов, фотокамер и ламп-вспышек. То же коснется пяти групп изделий легкой промышленности.
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