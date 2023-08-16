Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 95 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 95 рублей. Евро упал до 103 рублей впервые с 3 августа.

Рубль усилил рост, и в результате курс доллара расчетами завтра в 17:45 упал на 2,42 рубля, до 94,67 рубля. Евро подешевел на 2,71 рубля, до 103,31 рубля, юань – на 33 копейки, до 12,92 рубля. Минутами ранее евро опускался до 102,95 рубля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 16 августа проведет экстренное заседание с членами Минфина, в ходе которого будут обсуждаться меры по укреплению рубля.

Необходимость во встрече обусловлена тем, что повышение ключевой ставки Центробанком РФ не оказало существенного влияния на нацвалюту. Глава государства намерен рассмотреть предложение Минфина по возобновлению обязательной конвертации в рубли валютной выручки экспортеров, большая часть которой сейчас размещается за рубежом.

Падение рубля вызвано дефицитом федерального бюджета, который был спровоцирован ростом госрасходов и падением доходов от экспорта в сочетании с увеличением объема импорта. Центробанк при этом может влиять на рубль через продажу валюты в ограниченном режиме, поскольку на Западе остаются замороженными около 300 миллиардов долларов его резервов.

Банк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%