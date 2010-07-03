В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение Минтруда РФ повысить минимальный размер труда (МРОТ) с 2020 года.

По его мнению, из-за текущей ситуации с изменением стоимости продуктов и лекарств необходимо пересматривать МРОТ в сторону увеличения. Также Нилов считает, что люди, которые получают заработную плату на этом уровне, должны быть освобождены от подоходного налога.

Он пояснил, что когда вносится бюджет на последующий год, вносится еще и так называемый околобюджетный пакет, который регулирует определенные параметры.

"МРОТ замкнут на расчете стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума. Таким образом и происходят ежегодный пересчет и увеличение минимального размера оплаты труда", – цитирует его RT.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ. Как напомнили в министерстве, в настоящее время МРОТ равен 11 280 рублям.

По словам специалистов, минимальная зарплата россиян должна соответствовать прожиточному минимуму работающего человека. Один раз в год МРОТ индексируют до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Как пояснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, показатель именно за этот период, как правило, совпадает с годовым.

В июле Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4%. Необходимость его повышения сотрудники ведомства объяснили ростом цен на продукты. Согласно документу, за второй квартал 2019 года средний показатель планируют увеличить до 11 185 рублей на человека. При этом для трудоспособных россиян прожиточный минимум будет составлять 12 130 рублей, для пенсионеров – 9236 рублей, а для детей – 11 004 рубля.

Таким образом, по сравнению с первым кварталом 2019 года прожиточный минимум для работающих вырастет на 4,1%, а для пенсионеров – на 3,8%.