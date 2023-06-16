17:07Экономика
Сбербанк отчитался о полном уходе с рынка Европы
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Сбербанк продал свою дочернюю компанию в Австрии, тем самым завершив процесс ухода с банковского рынка Европы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Группа "Сбербанк" объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство компании удовлетворено итогом сделки. Впредь Сбербанк намерен сосредоточиться на рынках России, где у него насчитывается порядка 106 миллионов клиентов, и дружественных ей стран.
Ранее стало известно, что Сбер разрабатывает новое платежное решение, чтобы граждане других стран могли оплачивать покупки в его эквайринговой сети.
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