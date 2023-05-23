Сбербанк работает над платежным решением для иностранцев – Греф

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Сбер разрабатывает новое платежное решение, чтобы граждане других государств могли оплачивать покупки в его эквайринговой сети. Об этом в ходе Российско-китайского бизнес-форума рассказал глава банка Герман Греф.

Он заявил, что кредитная организация планирует помогать развитию китайского бизнеса на территории РФ.

"Если китайская компания хочет открыть счет в России, чтобы вести бизнес, то она спокойно может обратиться в Сбербанк, открытие счетов для нерезидентов – это стандартная процедура", – цитирует Грефа ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что при желании получить кредит для развития предпринимательства в РФ фирма из КНР может обратиться через свое российское юрлицо. Также компания сможет получить услугу как иностранная организация.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Москва и Пекин доведут взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов. Кроме того, страны увеличат расчеты в национальных валютах в 2023 году. Председатель правительства подчеркнул, что уже более 10 лет КНР является основным торговым партнером РФ.