Собянин и Греф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития. Заключение договора произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В рамках соглашения стороны будут работать над развитием региональной повестки устойчивого развития и распространением полученного опыта для субъектов РФ. Помимо этого, город и предприятие обязались обмениваться опытом по вопросам социальной и экологической ответственности.

"Кроме того соглашение подразумевает работу по снижению экологических рисков и выбросов загрязняющих веществ, увеличение рационального водопотребления в Москве, реализацию принципов экономики замкнутого цикла и увеличение доли отходов, направленных на утилизацию, развитие инфраструктуры и культуры раздельного сбора в столице", – сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соглашение между Собяниным и Грефом также подразумевает реализацию проектов в области занятости москвичей, повышения их профессиональных навыков и знаний, цифровой трансформации предпринимательства.

До этого Собянин в ходе ПМЭФ заключил соглашения с пятью регионами РФ о развитии беспилотных авиационных систем. Городу предстоит сотрудничать с Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областями и Башкирией. Согласно документу, на базах региональных летных аэродромов и индустриального парка "Руднево" в Москве будут организовывать и проводить летные испытания.



Собянин заключил соглашение о развитии беспилотных авиационных систем с регионами РФ