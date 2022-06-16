Силуанов заявил, что держатели евробондов смогут получать рубли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что держатели российских евробондов смогут получать рубли с конвертацией в валюту.

"Логика такая: мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независима по времени", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что обмен валюты будет происходить соответственно курсу на день выплаты.

Ранее стало известно, что министерство финансов РФ в полном объеме исполнило обязательства по двум выпускам евробондов в долларах и евро.

В пресс-службе ведомства сообщили, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро получены платежным агентом.