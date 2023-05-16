Кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики – СМИ

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Кредитные каникулы для участников СВО и их семей смогут получить не только заемщики, но и созаемщики. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута в интервью газете "Известия".

"Законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в конце прошлого года. Были определенные замечания и предложения со стороны министерств, банков, в том числе связанных с процедурой предоставления", – рассказал он.

По словам Мамуты, в новом законопроекте учтен опыт других видов кредитных каникул и предоставлено право обращаться за ними созаемщикам.

Он подчеркнул, что на данный момент обсуждается право человека получить каникулы один раз по одному потребительскому кредиту.

Ранее в Центробанке заявили, что участники СВО могут взять кредитные каникулы задним числом. При этом в исключение попадают каникулы по кредитным картам, которые начинаются не ранее даты подачи требования.

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