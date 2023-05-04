В Центробанке заявили, что участники СВО могут взять кредитные каникулы задним числом

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Мобилизованные россияне в рамках закона смогут взять кредитные каникулы задним числом, определить разрешается любую дату после начала мобилизации. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

"Мобилизованный или другой участник специальной военной операции (СВО) вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО", – говорится в сообщении.

В исключение попадают каникулы по кредитным картам, которые начинаются не ранее даты подачи требования, добавили в Центробанке. Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты будут пересчитывать по правилам их расчета в период кредитных каникул. При этом начисленные пени за это время отменяются.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным, участникам спецоперации и их родственникам. Мера позволяет предоставить заемщику льготный период.

Уже в марте стало известно, что российские банки оформили военнослужащим и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей.

"Деньги 24": кредитные каникулы для мобилизованных