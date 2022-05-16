Рубль укрепился по отношению к евро и доллару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 63 рублей, курс евро находился в районе 65 рублей.

По состоянию на 16:08 по московскому времени доллар потерял 1,35 рубля по отношению к российской валюте, достигнув 63,21 рубля. Евро стоил 65,43 рубля (-1,73 рубля).

Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.

