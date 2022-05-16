В Еврокомиссии спрогнозировали уровень инфляции в РФ в 2022–2023 годах

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Уровень инфляции в России в 2022 году составит более 20%, в 2023 году показатель сократится до 10% на фоне общей стабилизации экономики, говорится в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии (ЕК).

По оценкам европейских аналитиков, в этом году объем российского ВВП снизится на 10,4%.

"К 2023 году экономика (России. – Прим. ред.) стабилизируется по мере того, как она приспосабливается к новым реалиям разорванных связей с Западом. Тем не менее ожидается, что реальный рост ВВП останется невысоким, достигнув 1,5%", – говорится в сообщении.

Такую динамику в ЕК объясняют тем, что осуществляемая в России на фоне ухода иностранных компаний политика импортозамещения приведет к снижению экономической эффективности.

Ранее в Центробанке заявили, что в России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года. По данным ЦБ, по итогам года она может составить 18–23%.

Прогнозируется, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5 до 7%.

