В Еврокомиссии спрогнозировали уровень инфляции в РФ в 2022–2023 годах

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Уровень инфляции в России в 2022 году составит более 20%, в 2023 году показатель сократится до 10% на фоне общей стабилизации экономики, говорится в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии (ЕК).
По оценкам европейских аналитиков, в этом году объем российского ВВП снизится на 10,4%.
"К 2023 году экономика (России. – Прим. ред.) стабилизируется по мере того, как она приспосабливается к новым реалиям разорванных связей с Западом. Тем не менее ожидается, что реальный рост ВВП останется невысоким, достигнув 1,5%", – говорится в сообщении.
Такую динамику в ЕК объясняют тем, что осуществляемая в России на фоне ухода иностранных компаний политика импортозамещения приведет к снижению экономической эффективности.
Ранее в Центробанке заявили, что в России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года. По данным ЦБ, по итогам года она может составить 18–23%.
Прогнозируется, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5 до 7%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: