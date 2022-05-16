Центробанк предложил ввести двухдневный период охлаждения для денежных переводов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России предложил ввести двухдневный период охлаждения, в соответствии с которым банки будут обязаны приостанавливать денежные переводы на счета, использующиеся дропперами. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. Его слова приводятся в телеграм-канале регулятора.
"Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка. В этой базе содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан", – пояснил Уваров.
Он подчеркнул, что злоумышленники пытаются похитить деньги граждан под различными предлогами, однако в конечном итоге они просто вынуждают человека перевести средства на чужой счет. К моменту, когда человек осознает, что стал жертвой мошенников, отменить перевод уже нельзя.
"Иными словами, мы предлагаем ввести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом, банки не нарушают права наших граждан", – заключил Уваров.
Ранее Уваров сообщал, что мошенники начали использовать для обмана россиян тему санкций против банков. По его словам, все чаще злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками банков, и заявляют о якобы дефиците наличных, в том числе валюты. Мошенники предлагают перевести деньги на специальный счет, утверждая, что с него удастся снять наличные без ограничений. Таким образом они узнают всю необходимую информацию и получают доступ к карте жертвы, после чего похищают деньги.
В ЦБ РФ предложили ввести процедуру возврата денег, переведенных мошенникам
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