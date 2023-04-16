В Минфине США заявили об изучении возможности передачи активов России Украине

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Вашингтон вместе с союзниками изучает юридические возможности по передаче российских активов Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

"Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но есть наши собственные юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", – указала глава ведомства.

Она отметила, что Киев уже начал получать от Вашингтона активы российских физических лиц, однако такого пока нельзя сделать с государственными.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что передать средства Центробанка РФ Украине просто так не получится, этому препятствуют правовые барьеры. Необходимо инвестировать активы Банка России в европейские гособлигации, а уже доходы по процентам передавать Киеву, указало издание.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, в свою очередь, заявила, что в Вашингтоне рассматривают возможность использовать замороженные активы Центробанка РФ для восстановления Украины. Она напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины в 411 миллиардов долларов.

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