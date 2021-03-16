В Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование. Об этом сообщает RT.

В своем обращении на имя главы Минфина Антона Силуанова парламентарий указал на необходимость снизить для граждан затраты на приобретение или строительство жилья.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%", – написал депутат.

По мнению Власова, предложенные меры позволят снизить цены на данные категории товаров.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ представила план нововведений ведомства на 2021 год. Одно из направлений работы ведомства – разработка информационной системы "Налог-4" для проверки цепочки уплаты НДС.

