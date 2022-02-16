Силуанов заявил, что у РФ есть план на случай введения новых санкций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия имеет план на случай введения новых санкций, у страны есть финансовый щит. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас есть финансовый щит в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть", – цитирует Силуанова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что санкции в любом случае будут ощущаться. По мнению главы Минфина, сначала это приведет к определенной волатильности. Однако санкции на российские банки будут неприятны, но не смертельны для финансовой системы России.

"Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно", – сказал Силуанов.

Ранее Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал незамедлительно ввести санкции против России. При этом президент Украины отметил, что выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, но не будет подвергаться провокациям. По словам Зеленского, страна находится в состоянии паники с 2014 года, поэтому украинские власти готовы к развитию любого сценария.

