Стоимость биткойна впервые в истории превысила 50 тыс долларов

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Стоимость биткойна вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance биткойн по состоянию на 15:30 мск рос в цене на 5,3% – до 50,1 тысячи долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, популярная криптовалюта дорожала на 4,4% – до 49,98 тысячи долларов.

Ранее член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков сообщил, что биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.

До этого биткойн подорожал на 19% после упоминания Илоном Маском в Twitter. До этого скачка в течение часа стоимость варьировалась от 32,1 до 32,6 тысячи долларов.

