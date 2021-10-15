Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 71 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 17:57 по московскому времени курс американской валюты снизился на 0,53% и составил 70,97 рубля. В последний раз такой показатель был зафиксирован 20 июля 2020 года.

По состоянию на 18:02 доллар ускорил падение на 0,02% и подешевел до 70,95 рубля.

Ранее эксперт посоветовал россиянам для защиты сбережений воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, евро, доллара и английского фунта. По словам финансиста, каждую валюту можно разделить на равные доли, тогда их колебание будет скомпенсировано друг к другу.

Кроме того, доллары можно заменить на еврооблигации российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, инвестирование в индивидуальный портфель акций. Финансисты отмечают, что купонный доход по ним выше, чем денежный процент.