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Общество

03:54

Россиян предупредили о возможном росте цен на одежду

экономика общество

Фото: depositphotos/artjazz

В следующем году стоимость одежды в России может вырасти на 20–40%, рассказал основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы Алексей Баженов.

По словам эксперта, это связано с энергетическим кризисом в Китае. В то же время он отметил, если это произойдет, то подорожание будет недолгим.

"Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей, <...> что, в свою очередь, повысит стоимость одежды в России в 2022 году на 20–40%", – приводит слова Баженова РИА Новости.

Он считает, что сейчас экономика Китая находится под воздействием сразу нескольких кризисов, из-за которых были нарушены производственные графики. Эксперт отметил, что в данный момент промышленность КНР не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынужденно поднимают цены.

"На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений. Он выражается в нехватке контейнеров и увеличении сроков поставок", – добавил Баженов.

При этом он отметил, что подорожание будет иметь свои плюсы. В частности, простимулирует глобальный переход к осознанному потреблению. Баженов объяснил, что за счет удорожания и невысокого ассортимента товаров, граждане начнут покупать только нужные вещи, подходящие для долгосрочного использования.

Ранее сообщалось, что цены на хлопок достигли десятилетнего максимума, поэтому одежда из этого материала в скором времени может подорожать. По словам экспертов, это связано с неурожаем и сложностями с транспортировкой.

Эксперты рассказали, подорожает ли одежда из-за роста цен на хлопок

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