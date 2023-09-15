Аналитик дал прогноз по курсу валют на предстоящую неделю

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Курс российской валюты на следующей торговой неделе будет зависеть от принятого 15 сентября решения по денежно-кредитной политике ЦБ. Об этом пишет RT со ссылкой на аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Так как Банк России умеренно повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, то курс доллара составит 93,5–95 рублей, сказал он. Курс юаня – 12,85–13 рублей.

По его мнению, если бы регулятор оставил ставку без изменений на уровне 12% годовых, то курс рубля оказался бы под давлением и стремился бы в сторону 100 рублей за американскую валюту, вероятно, торги бы продолжились в диапазоне 95–99,50 рубля за доллар. Юань бы в таком случае торговался в диапазоне 13–13,8 рубля.

Эксперт добавил, что если бы ЦБ проявил жесткость и повысил ключевую ставку на 200–300 базисных пунктов, то стоимость доллара могла бы понизиться до 90–92,5 рубля, а юаня – до 12,5–12,7 рубля.

Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых днем 15 сентября. Отмечалось, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики, цели.

Утром 13 сентября Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Там отметили, что время возобновления торгов будет опубликовано дополнительно. В тот же день сообщалось, что в РФ ожидают новое повышение ставки ЦБ.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 13%