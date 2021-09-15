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Экономика

16:09

Цена нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов впервые с августа

экономика

Фото: depositphotos/carloscastilla

Цена нефти марки Brent поднялась выше отметки 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Фьючерс на нефть данной марки показал рост в 1,93%, в результате чего стоимость за баррель топлива достигла 75,02 доллара. Этот показатель был достигнут впервые с 2 августа.

К 16:10 по московскому времени рост значения выровнялся и находился на отметке 74,98 доллара за баррель.

Президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов ранее заявил, что чрезмерно высокие цены на нефть несут угрозу как производителям, так и потребителям топлива. Специалист назвал комфортным ценовой коридор в 65–75 долларов за баррель, а также добавил, что подорожание топлива до 100 долларов за баррель может привести к обрушению рынка.

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