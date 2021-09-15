Стоимость газа в Европе превысила 840 долларов за 1 тыс кубометров

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Цена газа на европейском рынке преодолела отметку 840 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз обновив исторический рекорд. Это следует из данных биржи ICE.
В ходе торгов в среду, 15 сентября, стоимость газа по индексу голландского TTF достигла 842,5 доллара за тысячу кубометров, или 68,995 евро за МВт/ч.
Накануне цена топлива в Европе сначала достигла 772,5 доллара за тысячу кубометров, а к 10:30 выросла до 801,2 доллара за тысячу кубометров, или 65,5 евро за МВт/ч.
Отметку 700 долларов цена на фьючерс преодолела 9 сентября. 11 сентября газохранилища Европы были заполнены на 70,45%. Это на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.
В Европе зафиксировали рост цен на газ
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