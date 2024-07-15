Haval приостановил выпуск автомобилей под Тулой на неделю

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Российский автосборочный завод Haval приостановил производство автомобилей в рамках планового корпоративного отпуска с 15 до 22 июля, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя предприятия.

В январе 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года, отзывали в РФ в целях доработки разъема жгута проводов под водительским сиденьем. Программа отзыва была добровольной, ее представило ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", которое официально представляет изготовителя Haval на российском рынке.

Между тем запуск серийного производства российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич" планируется в третьем квартале 2025 года. По словам гендиректора компании "Кама" Игоря Поваразднюка, завод будет наращивать производство постепенно, достигая необходимых темпов. При этом многое будет зависеть от предзаказов на автомобили и спроса на 2025 год, поэтому точную цифру выпускаемых автомобилей он пока не назовет.