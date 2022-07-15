Эксперт рассказал о двух сценариях по инфляции в России к концу 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Годовая инфляция в РФ составит 14–14,5 либо 15,8% к концу текущего года в зависимости от динамики цен в непродовольственном секторе, заявил эксперт института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

"В третьем – четвертом кварталах мы ожидаем, что цены на продовольствие продолжат снижаться. Непродовольственный сектор будет стагнировать из-за отсутствия достаточного спроса. При таком раскладе годовая инфляция может опуститься до 14–14,5% к концу декабря", – сообщил он "Газете.ру".

Если спрос на непродовольственные товары, например технику, увеличится во втором полугодии, средний рост инфляции составит порядка 0,3% без учета сезонности цен. В таком случае годовая инфляция в конце декабря будет находиться на уровне 15,8%, уточнил эксперт.

По словам Сафонова, инфляционное давление не будет зависеть от параллельного импорта. При этом он не исключает возможность снижения на 30% закупочных цен на одежду в связи с небольшой популярностью брендов. Однако из-за резкого увеличения стоимости логистики положительного эффект ждать не стоит.

Ранее Росстат объявил о снижении потребительских цен (дефляции) в России на 0,35% в июне по сравнению с маем.

До этого дефляция не фиксировалась ни разу в истории современной России (с 1991 года). Как правило, снижение цен приходится на июль – сентябрь с учетом сезонности продовольственного рынка.

В годовом выражении, сравнивая июнь 2022 года с июнем 2021 года, дефляция составила 15,9%. По состоянию на май этот показатель был равен 17,1%.

